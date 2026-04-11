LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas attacca anche sotto la pioggia

Da oasport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Durante la corsa, un ciclista ha attaccato anche mentre pioveva, riuscendo a guadagnare terreno. Attualmente, grazie a questa azione, ha distanziato di circa trenta secondi altri corridori tra cui Lipowitz, Romo e Vauquelin. La corsa continua con diversi cambi di ritmo e strategie da parte dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 Grazie alla sua azione Seixas ha già distanziato di una trentina di secondi Lipowitz, Romo e Vauquelin. Ben più attardato Roglic. 16:30 Seixas si è portato a un minuto e mezzo dal gruppo Johannessen ed a 3’10” dalla testa della corsa. 16:28 Completata la salita di Elosua. Occhio alla discesa con nuvole basse e pioggia sempre presente. 16:25 Parte addirittura Seixas! Il francesino non è pago dopo i tre successi. La maglia gialla potrebbe approfittare dell’appoggio di Riccitello, presente nel gruppone degli inseguitori. 16:22 La corsa si fa dura anche quest’oggi. Seixas costretto a rispondere. 16:20 2 km al GPM.🔗 Leggi su Oasport.it

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