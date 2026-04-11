LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas attacca anche sotto la pioggia

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Durante la corsa, un ciclista ha attaccato anche mentre pioveva, riuscendo a guadagnare terreno. Attualmente, grazie a questa azione, ha distanziato di circa trenta secondi altri corridori tra cui Lipowitz, Romo e Vauquelin. La corsa continua con diversi cambi di ritmo e strategie da parte dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 Grazie alla sua azione Seixas ha già distanziato di una trentina di secondi Lipowitz, Romo e Vauquelin. Ben più attardato Roglic. 16:30 Seixas si è portato a un minuto e mezzo dal gruppo Johannessen ed a 3’10” dalla testa della corsa. 16:28 Completata la salita di Elosua. Occhio alla discesa con nuvole basse e pioggia sempre presente. 16:25 Parte addirittura Seixas! Il francesino non è pago dopo i tre successi. La maglia gialla potrebbe approfittare dell’appoggio di Riccitello, presente nel gruppone degli inseguitori. 16:22 La corsa si fa dura anche quest’oggi. Seixas costretto a rispondere. 16:20 2 km al GPM.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas attacca anche sotto la pioggia LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas farà il vuoto anche sul San Miguel de Aralar?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi... Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas impressionante, delude Tiberi