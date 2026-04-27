LIVE Fonseca-Jodar 6-7 6-4 1-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il predestinato spagnolo spegne il brasiliano e vede Sinner!

Nel torneo ATP di Madrid 2026, il tennista spagnolo ha superato il brasiliano in tre set, con i punteggi di 6-7, 6-4 e 1-6, dopo aver vinto il secondo parziale. Fonseca, che aveva esordito solo oggi a causa del ritiro del suo avversario nel turno precedente, è stato eliminato in modo piuttosto netto. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Esce ridimensionato Fonseca, che probabilmente paga il fatto di avere esordito solo oggi nel torneo visto il forfait di Marin Cilic nel turno precedente. 00:59 Saluta il pubblico il brasiliano, lo spagnolo affronterà tra due giornate Vit Kopriva che ha beneficiato oggi del ritiro del francese Rinderknech. Dopo di ché, ci sarebbe Jannik Sinner! Rafael JODAR b. Joao Fonseca 7-6(4), 4-6, 6-1! FINITA! Con il vincente di dritto in direzione anomala si chiude la sfida con la vittoria del più giovane dei due! 40-30 Priiiiiima vincente e match point! Meno uno! 30-30 Regalo di Fonseca con il dritto in difesa che, laddove ancora ci credesse, andava tenuto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il predestinato spagnolo spegne il brasiliano e vede Sinner! Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo doma il brasiliano nel tie breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JODAR-FONSECA 7-6(4)! Prima vincente e allora in 56? di gioco si chiude la prima frazione di gioco... LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sotterra il dritto dopo il servizio il brasiliano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break da 40-0 subito dallo spagnolo; Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Joao Fonseca v Rafael Jodar (26/04/2026); Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 1-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: dominio dello spagnolo nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grandissima prima di servizio di Jodar! 0-15 Risposta stretta di dritto del brasiliano. 1-5 Evita il 6-0 ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it Non si può dire non abbiano iniziato al meglio questa partita Fonseca e Jodar... x.com Fonseca-Jodar...mi sa tanto che lo spagnolo lo hanno sopravvalutato un po - facebook.com facebook