LIVE Darderi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo dopo Rybakina

Dopo la partita tra Rybakina e Svitolina, Darderi scenderà in campo per la sua sfida nell’ATP di Roma 2026. La diretta è aggiornata continuamente, e alle 21:33 si prevede l’ingresso in campo del giocatore argentino, che sostituirà l’atleta che ha appena concluso il suo match. La partita si svolge sulla stessa superficie di quelle appena concluse e sarà trasmessa in tempo reale.

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