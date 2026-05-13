LIVE Darderi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo dopo Rybakina
Dopo la partita tra Rybakina e Svitolina, Darderi scenderà in campo per la sua sfida nell’ATP di Roma 2026. La diretta è aggiornata continuamente, e alle 21:33 si prevede l’ingresso in campo del giocatore argentino, che sostituirà l’atleta che ha appena concluso il suo match. La partita si svolge sulla stessa superficie di quelle appena concluse e sarà trasmessa in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina. 20:30 Rybakina-Svitolina 5-2, poi Darderi. 19:28 Ruud batte Khachanov ed è in semifinale, ora Rybakina-Svitolina poi l’azzurro. 18:00 Gioco sospeso per pioggia, ricordiamo che il match tra Darderi e Jodar era in programma non prima delle 20:30. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di fronte clamorosamente Luciano DARDERI opposto a Rafael JODAR per un posto nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. L’italo argentino ha compiuto un paio di...🔗 Leggi su Oasport.it
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