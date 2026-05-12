LIVE Darderi-Zverev ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo dopo il derby tra predestinati

Al torneo ATP di Roma 2026, si sta svolgendo il match tra Luciano Darderi e Alexander Zverev, con quest’ultimo che ha vinto il primo set 6-1 contro Tien. La partita di Darderi è prevista dopo la conclusione del confronto tra Jodar e Tien, attualmente sul 6-1, 3-3. La sfida tra i due giocatori inizierà non prima delle 14.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 La partita di Luciano Darderi sarà dopo la conclusione di Jodar-Tien, che stanno 6-1, 3-3! 13:15 Vola Jodar, 6-1 in 40? di gioco! Poi Darderi, ma non prima delle 14. 12:19 Granollers Zeballos volano e vincono, ora TIEN-JODAR! Poi Lucio! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di fiale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Luciano DARDERi opposto ad Alexander ZVEREV per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Sfida ostica per l’italo argentino, che come nella passata edizione del torneo del Foro Italico si trova di fronte il 4 volte finalista Slam di Amburgo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo il derby tra predestinati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.3 del mondo; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026; Luciano Darderi v Alexander Zverev (12/05/2026); Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE) x.com ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 reddit LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo il derby tra predestinatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Vola Jodar, 6-1 in 40' di gioco! Poi Darderi, ma non prima delle 14. 12:19 Granollers Zeballos volano e ... oasport.it