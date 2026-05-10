LIVE Darderi-Paul ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo Rybakina poi toccherà all’azzurro

Alle 15:30, negli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma, si è disputata la partita tra Luciano Darderi e Tommy Paul, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. Dopo questa sfida, sul campo è previsto il turno di Rybakina. Seguirà l’incontro dell’azzurro, che sarà l’ultimo a scendere in campo nel programma di oggi. La diretta streaming ha aggiornato in tempo reale gli sviluppi dell’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Luciano Darderi che affronterà Tommy Paul per un posto agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La giornata sulla BNP Aripas Arena è iniziata con la vittoria di Ruud per 2-0 su Lehecka, seguito da Pegula su Masarova sempre per 2-0. Poco fa è terminato l’incontro di Osaka che in maniera netta ha superato Shnaider. Alle 16.00 scenderà in campo Rybakina contro Eala, e poi l’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e lo statunitense Tommy Paul, valido per il terzo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Rybakina, poi toccherà all’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro confida in una partita alla pariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano... LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole una partita alla pari; Live Tommy Paul - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.