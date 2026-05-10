LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Alle 20:27, si segnala che Arnaldi potrebbe superare Landaluce nella classifica, in caso di vittoria contro Jodar. Landaluce è attualmente in 86ª posizione ed è associato a Rafa Jodar. La partita tra Arnaldi e Jodar si sta svolgendo in diretta, con i giocatori in campo da pochi minuti. Per aggiornamenti in tempo reale, si può cliccare sul link dedicato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin Landaluce che tanto è legato a Rafa Jodar, in 86^ posizione. Chiaramente, essere all’interno della top 100 per Arnaldi è FONDAMENTALE perché lunedì usciranno le classifica buone per Wimbledon. E il sanremese ha seriamente rischiato di dover giocare le qualificazioni ai Championships. 20:23 Jodar se vince oggi entra per la prima volta in top 30, lui che gioca questo torneo già da testa di serie numero 32. Al momento è 31° nella classifica momentanea. 20:20 Intanto che attendiamo che si concludano le interviste di rito per Swiatek, vi ricordiamo che domani giocheranno i primi ottavi di finale a livello maschile: impegnati Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, Flavio Cobolli e Jannik Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le parole di Jannik SINNER dopo il successo a Madrid Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:35 Attesa quindi per il derby della nuova generazione che vede di fronte il talento ormai affermato di... Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Matteo Arnaldi - Rafael Jódar - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane fenomeno spagnolo di nuovo sulla strada dell’Italia.