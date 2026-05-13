LIVE Darderi-Jodar 4-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break e sorpasso

Nel match tra Darderi e Jodar all’ATP di Roma, il punteggio è attualmente di 4-4. Durante il gioco, si sono verificati un contro break e un sorpasso. Nella partita, uno dei giocatori ha eseguito un servizio in kick e un dritto con un colpo anomalo, mentre l’altro ha risposto con un cross di dritto. La partita prosegue con punti alternati e scambi di gioco intensi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio in kick e dritto anomalo. 15-15 Riga con il cross di dritto di Jodar. 0-15 Errore di dritto di Jodar. Dai! 4-4 Prima vincente. 40-15 Prima in kick vincente. 30-15 Slice e dritto. 15-15 Risposta aggressiva, attacco e smash difficilissimo andando indietro. 15-0 Dritto a sventaglio. 3-4 Servizio e dritto. Jodar è ora padrone del campo. 40-30 Servizio e rovescio. 30-30 Attacco di dritto e chiusura di volo. 30-15 Rovescio difensivo in rete. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lunga la risposta dell’azzurro. Problemi con l’accordatura. 3-3 Lungo il rovescio di Darderi. Contro break. 30-40 Lungo di poco il dritto di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 4-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro break e sorpasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Jodar 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro break LIVE Darderi-Jodar 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio con break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Errore di rovescio Jodar, sempre tentando di essere aggressivo. Temi più discussi: Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Jodar non delude e aspetta Arnaldi. Zverev avanza; LIVE Darderi-Zverev 1-6, 7-6, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: miracolo al Foro, impresa della carriera contro il n.3!. Arriva l'impresa di Luciano Darderi: 1-6 7-6 6-0 al numero 3 del mondo, annullando 4 match point. Zverev saluta Roma mestamente. Ora, per Darderi, arriva il nuovo fenomeno Jodar x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it LIVE Darderi-Jodar 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Lungo il rovescio di Darderi. Contro break. 30-40 Lungo di poco il dritto di Darderi. 30-30 Non risponde di ... oasport.it