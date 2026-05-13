LIVE Darderi-Jodar 3-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break
Nel torneo ATP di Roma, la partita tra i due giocatori si è conclusa con un punteggio di 3-3, dopo una serie di scambi intensi. Durante il match, uno dei protagonisti ha messo a segno un contro break, portando il punteggio in parità. Nel corso del set, sono stati segnalati diversi punti con variazioni di punteggio tra 40-30 e 30-30, con scambi di servizio e attacchi di dritto e volée che hanno movimentato il gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e rovescio. 30-30 Attacco di dritto e chiusura di volo. 30-15 Rovescio difensivo in rete. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lunga la risposta dell’azzurro. Problemi con l’accordatura. 3-3 Lungo il rovescio di Darderi. Contro break. 30-40 Lungo di poco il dritto di Darderi. 30-30 Non risponde di rovescio l’iberico! 15-30 Errore di rovescio di Jodar. 0-30 Minaccioso sin dalla risposta Jodar, chiude grazie alla pallata di rovescio. 0-15 Lungo il dritto di Luciano. 3-2 Game Jodar che accorcia. 40-30 Lungo anche il dritto di Jodar, 33% con la prima in campo. 40-15 Si allarga il dritto anomalo di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it
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