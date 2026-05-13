LIVE Darderi-Jodar 3-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | contro break

Nel torneo ATP di Roma, la partita tra i due giocatori si è conclusa con un punteggio di 3-3, dopo una serie di scambi intensi. Durante il match, uno dei protagonisti ha messo a segno un contro break, portando il punteggio in parità. Nel corso del set, sono stati segnalati diversi punti con variazioni di punteggio tra 40-30 e 30-30, con scambi di servizio e attacchi di dritto e volée che hanno movimentato il gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e rovescio. 30-30 Attacco di dritto e chiusura di volo. 30-15 Rovescio difensivo in rete. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lunga la risposta dell’azzurro. Problemi con l’accordatura. 3-3 Lungo il rovescio di Darderi. Contro break. 30-40 Lungo di poco il dritto di Darderi. 30-30 Non risponde di rovescio l’iberico! 15-30 Errore di rovescio di Jodar. 0-30 Minaccioso sin dalla risposta Jodar, chiude grazie alla pallata di rovescio. 0-15 Lungo il dritto di Luciano. 3-2 Game Jodar che accorcia. 40-30 Lungo anche il dritto di Jodar, 33% con la prima in campo. 40-15 Si allarga il dritto anomalo di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro break ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner Begins Campaign; Jodar Faces de Minaur; Musetti, Fils Feature | Madrid 2026 Day 3 Highlights Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio con break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Errore di rovescio Jodar, sempre tentando di essere aggressivo. LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il... Temi più discussi: Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar si vedrà su TV8 oggi? Orario, programma in chiaro, chi gioca prima, streaming; LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnolo. Arriva l'impresa di Luciano Darderi: 1-6 7-6 6-0 al numero 3 del mondo, annullando 4 match point. Zverev saluta Roma mestamente. Ora, per Darderi, arriva il nuovo fenomeno Jodar x.com LIVE Darderi-Jodar 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: contro breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Lungo il rovescio di Darderi. Contro break. 30-40 Lungo di poco il dritto di Darderi. 30-30 Non risponde di ... oasport.it Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it