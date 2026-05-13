LIVE Darderi-Jodar 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio con break!

Al torneo ATP di Roma 2026, la partita tra Darderi e Jodar è iniziata con un break a favore di Darderi. Dopo una prima palla lunga di Jodar, il punteggio è di 15-0. Jodar ha tentato di mantenere l’aggressività, ma ha commesso un errore di rovescio. La sfida prosegue con i due giocatori impegnati a conquistare il primo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Errore di rovescio Jodar, sempre tentando di essere aggressivo. 2-1 Si iscrive al match Jodar. 40-15 Dritto vincente. 30-15 Finisce fuori il rovescio dello spagnolo. 30-0 Dritto difensivo largo dell’azzurro. 15-0 In rete il rovescio di Darderi. 2-0 Gran rovescio lungoriga vincente di Luciano! 40-30 Doppio fallo. 40-15 altro errore di dritto di uno Jodar veramente falloso, ma aggressivo. 30-15 Altro errore, di dritto! 15-15 Con il rovescio Jodar. 15-0 In rete la smorzata di Jodar. 1-0 Fuori un altro dritto di Jodar. 15-40 Passante vincente di Luciano. 15-30 Errore di Jodar con il comodo dritto. 15-15 Lunga la risposta di dritto di Luciano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio con break! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il... LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 QUI potete recuperare il match con Zverev, clamorosa rimonta dell’italo argentino. Temi più discussi: Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnolo; Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla. Darderi-Jodar all'ATP Roma, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis #IBI26 x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo RybakinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Gioco sospeso per pioggia, ricordiamo che il match tra Darderi e Jodar era in programma non prima delle ... oasport.it