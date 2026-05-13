LIVE Brescia-Olympiacos Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!
Tra poco comincerà la partita di pallanuoto tra Brescia e Olympiacos, valida per la Champions League 2026. La diretta live partirà con il primo quarto e gli spettatori potranno aggiornarsi cliccando sul link dedicato. La rosa della squadra di casa comprende giocatori come Baggi e Necchi Tommaso, oltre a Del Basso, tra gli altri. L'incontro si svolgerà in tempo reale e sarà possibile seguire ogni azione attraverso il collegamento online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.06 Rosa Brescia: 1 BAGGI NECCHI Tommaso 2 DEL BASSO Mario 3 GUERRATO Stefano 4 LODI Filippo 5 FERRERO Filippo 6 POPADIC Vlado 7 DOLCE Vincenzo 8 GIANAZZA Tommaso 9 ALESIANI Jacopo (C) 10 VISKOVIC Ante 11 CASANOVA Nicolo’ 12 GIRI Mateo 13 MASSENZA MILANI Francesco 14 BALZARINI Alessandro 20.02 Buonasera e benvenuti alla diretta di Brescia-Olympiacos, match di Champions League di pallanuoto. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026, il Brescia in casa per arrivare alla vittoria. Alla piscina di Mompiano va in gioco un match dal peso incalcolabile per il cammino europeo della rosa lombarda.🔗 Leggi su Oasport.it
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?Le parole di Mario Del Basso in vista del match di domani ? Olympiacos ?Mercoledì 13 Maggio 20:30 Diretta su SkySport #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto facebook
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