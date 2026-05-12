LIVE Havk Mladost-Pro Recco 0-0 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il primo quarto!

Alle ore 20.30 inizia la partita di pallanuoto tra le squadre Havk Mladost e Pro Recco, valida per la Champions League 2026. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti che saranno disponibili durante l’intero svolgimento dell'incontro. Attualmente, il punteggio segna 0-0 e si aspetta l'inizio del primo quarto, previsto tra pochi minuti. La partita è molto attesa dagli appassionati di questa disciplina.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Il via del match è fissato per le ore 20.30. 20.12 Questa la Pro Recco, il team: 1 NICOSIA Gianmarco 2 DI FULVIO Francesco (C) 3 GRANADOS ORTEGA Alvaro 4 CANNELLA Giacomo 5 FONDELLI Andrea 6 DURIK Lukas 7 PRESCIUTTI Nicholas 8 PAVILLARD Luke Anthony 9 PATCHALIEV Andrea 10 BURIC Rino 11 MLADOSSICH Andrea 12 IRVING Maxwell Bruce 13 NEGRI Tommaso 14 CASSIA Francesco 20.08 La rosa della squadra croata Havk Mladost: 1 MARCELIC Ivan 2 BASIC Andrija 3 TONCINIC Viktor 4 BULJUBASIC Ivan 5 RADULOVIC Marko 6 BABIC Karlo 7 BUKIC Luka 8 LAZIC Franko 9 NAGAEV Ivan 10 VRLIC Josip 11 VUKICEVIC Ante (C) 12 KHARKOV Konstantin 13 CUBRANIC Mauro Ivan 14 LONCAR Luka 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Havk Mladost-Pro Recco 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il primo quarto! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il primo quarto! LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in CroaziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League... Argomenti più discussi: LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia; Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Sport in tv oggi (martedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in CroaziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League ... oasport.it