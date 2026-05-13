LIVE Brescia-Olympiacos 8-11 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Al 6.43 dell’ultimo quarto, il Brescia si trova sotto di tre reti contro l’Olympiacos nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026. Durante l’azione, un errore di Giri dai sei metri ha complicato ulteriormente le cose per la squadra italiana. La partita è in corso e i giocatori sono impegnati nel tentativo di ribaltare il risultato. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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