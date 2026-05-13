LIVE Brescia-Olympiacos 8-11 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Al 6.43 dell’ultimo quarto, il Brescia si trova sotto di tre reti contro l’Olympiacos nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026. Durante l’azione, un errore di Giri dai sei metri ha complicato ulteriormente le cose per la squadra italiana. La partita è in corso e i giocatori sono impegnati nel tentativo di ribaltare il risultato. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.43? Errore di Giri dai sei metri, serve un miracolo ora al Brescia. 7.06? Rete di Zalanki, si fa durissima per i lombardi, Brescia-Olympiacos 8-11. 7.59? Inizia l’ultimo quarto di partita, palla al Brescia. Finisce il terzo quarto, Brescia-Olympiacos 8-10. 0.01? Gol di Dimou allo scadere del terzo quarto, Brescia-Olympiacos 8-10. 0.41? Gol di Nikolaidis, tiro incrociato sul secondo palo, Brescia-Olympiacos 8-9. 1.03? Gooooooooooooooooooool, Gianazza dal centro trova la via della rete con forza, Brescia-Olympiacos 8-8. 2.15? Gol di Alafragkis, rete che porta in vantaggio la squadra greca, Brescia-Olympiacos 7-8.🔗 Leggi su Oasport.it
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?Le parole di Mario Del Basso in vista del match di domani ? Olympiacos ?Mercoledì 13 Maggio 20:30 Diretta su SkySport #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto facebook
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