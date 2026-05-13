LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 in DIRETTA | Andreeva Shnaider avanti manca poco agli azzurri

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico di Roma si sono svolti alcuni incontri di tennis tra cui le partite di doppio tra Bolelli e Vavassori e i giocatori Goransson e King. Nel frattempo, Andreeva e Shnaider hanno subito una pausa, rimandando la conclusione del loro match. Prima dell’interruzione dovuta alla pioggia, le due ragazze stavano servendo per il set al 6-3, con il punteggio che si è poi concluso 7-5.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono costrette a rimandare la vittoria del parziale al 7-5 finale, quando prima dell’arrivo della pioggia stavano servendo per il 6-3. Manca sempre all’ingresso in campo della coppia italiana. 15.55 La pioggia ferma il programma del Pietrangeli, e non solo: Andreeva e Shnaider sono state fermate nel game per chiudere il set, si riprenderà dal 5-3 0-15 a favore della coppia russa. 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

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