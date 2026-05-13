LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 in DIRETTA | Andreeva Shnaider avanti manca poco agli azzurri

Al Foro Italico di Roma si sono svolti alcuni incontri di tennis tra cui le partite di doppio tra Bolelli e Vavassori e i giocatori Goransson e King. Nel frattempo, Andreeva e Shnaider hanno subito una pausa, rimandando la conclusione del loro match. Prima dell’interruzione dovuta alla pioggia, le due ragazze stavano servendo per il set al 6-3, con il punteggio che si è poi concluso 7-5.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono costrette a rimandare la vittoria del parziale al 7-5 finale, quando prima dell’arrivo della pioggia stavano servendo per il 6-3. Manca sempre all’ingresso in campo della coppia italiana. 15.55 La pioggia ferma il programma del Pietrangeli, e non solo: Andreeva e Shnaider sono state fermate nel game per chiudere il set, si riprenderà dal 5-3 0-15 a favore della coppia russa. 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Snhaider sfidano Hsieh/Wang, poi gli azzurri LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia. Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it