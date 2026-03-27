LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith ATP Miami 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo degli azzurri

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo dei tennisti italiani nel torneo ATP di Miami. La partita tra Bolelli e Vavassori contro Arends e Smith è in programma nel quadro delle gare di doppio. Contestualmente, si svolge la partita tra Sinner e Zverev, prevista per mezzanotte, mentre sono programmate anche le sfide tra Errani e Paolini e tra Mertens e Zhang, subito dopo l’incontro tra i due italiani.

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