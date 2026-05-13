LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia ferma il programma del Pietrangeli azzurri in attesa

La pioggia ha interrotto i match in corso nel campo Pietrangeli durante il torneo ATP di Roma, causando la sospensione di diverse partite. Tra queste, anche gli incontri tra le coppie coinvolte nel torneo maschile e femminile, con le giocatrici russe che stavano affrontando una fase avanzata del set. I giocatori e le giocatrici sono in attesa di riprendere le gare non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 La pioggia ferma il programma del Pietrangeli, e non solo: Andreeva e Shnaider sono state fermate nel game per chiudere il set, si riprenderà dal 5-3 0-15 a favore della coppia russa. 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La giornata sul Pietrangeli è iniziata alle 13.00 con la sfida tra KrajicekMektic e CashTracy, con i primi che hanno superato gli statunitensi al match tie-break per 10-8. In campo tra pochi minuti HsiehWang e AndreevaShnaider, poi gli azzurri. Buongiorno amici di OA...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia ferma il programma del Pietrangeli, azzurri in attesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Snhaider sfidano Hsieh/Wang, poi gli azzurri Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Internazionali BNL d'Italia; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia). Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Snhaider sfidano Hsieh/Wang, poi gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l'accesso ai quarti di ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it