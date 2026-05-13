LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia ferma il programma del Pietrangeli azzurri in attesa
La pioggia ha interrotto i match in corso nel campo Pietrangeli durante il torneo ATP di Roma, causando la sospensione di diverse partite. Tra queste, anche gli incontri tra le coppie coinvolte nel torneo maschile e femminile, con le giocatrici russe che stavano affrontando una fase avanzata del set. I giocatori e le giocatrici sono in attesa di riprendere le gare non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 La pioggia ferma il programma del Pietrangeli, e non solo: Andreeva e Shnaider sono state fermate nel game per chiudere il set, si riprenderà dal 5-3 0-15 a favore della coppia russa. 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La giornata sul Pietrangeli è iniziata alle 13.00 con la sfida tra KrajicekMektic e CashTracy, con i primi che hanno superato gli statunitensi al match tie-break per 10-8. In campo tra pochi minuti HsiehWang e AndreevaShnaider, poi gli azzurri. Buongiorno amici di OA...🔗 Leggi su Oasport.it
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