Alle 14.55 si avvicina l’inizio del match tra Bolelli e Vavassori contro Goransson e King, valida per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. Nel frattempo, nelle altre sfide in programma, Andreeva e Snhaider affrontano Hsieh e Wang. La partita tra le coppie italiane rappresenta uno degli appuntamenti principali del torneo, che prosegue con diverse sfide in corso nel torneo di Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Si avvicina il momento di Bolelli e Vavassori che sfideranno Goransson e King per l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La giornata sul Pietrangeli è iniziata alle 13.00 con la sfida tra KrajicekMektic e CashTracy, con i primi che hanno superato gli statunitensi al match tie-break per 10-8. In campo tra pochi minuti HsiehWang e AndreevaShnaider, poi gli azzurri. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e tra quella composta dallo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Snhaider sfidano Hsieh/Wang, poi gli azzurri

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Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com

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