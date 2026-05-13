Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming
Al torneo ATP di Roma 2026, i doppisti Bolelli e Vavassori affronteranno i loro avversari Goransson e King. La partita, che segue il primo turno, presenta un livello di difficoltà superiore e si svolgerà in una data da definire. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, mentre gli orari ufficiali sono ancora da comunicare.
Superare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ottavi di finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Andre GoranssonEvan King. Il match sarà il terzo sul Campo Pietrangeli in un programma che inizierà alle 13:00. All’esordio nel torneo la coppia azzurra ha superato in rimonta, al match tiebreak, il duo formato dall’indiano Yuki Bhambri e dal neozelandese Michael Venus 2-6 6-3 10-8 in un’ora e ventitré minuti. I vincitori del torneo Masters 1000 di Miami sono pienamente consapevoli della necessità di dover elevare il livello del proprio gioco per continuare la loro marcia sulla terra capitolina.🔗 Leggi su Oasport.it
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