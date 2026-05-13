Bolelli Vavassori-Goransson King ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Al torneo ATP di Roma 2026, i doppisti Bolelli e Vavassori affronteranno i loro avversari Goransson e King. La partita, che segue il primo turno, presenta un livello di difficoltà superiore e si svolgerà in una data da definire. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, mentre gli orari ufficiali sono ancora da comunicare.

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Superare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ottavi di finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Andre GoranssonEvan King. Il match sarà il terzo sul Campo Pietrangeli in un programma che inizierà alle 13:00. All’esordio nel torneo la coppia azzurra ha superato in rimonta, al match tiebreak, il duo formato dall’indiano Yuki Bhambri e dal neozelandese Michael Venus 2-6 6-3 10-8 in un’ora e ventitré minuti. I vincitori del torneo Masters 1000 di Miami sono pienamente consapevoli della necessità di dover elevare il livello del proprio gioco per continuare la loro marcia sulla terra capitolina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nella giornata di lunedì 27 aprile il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di... Argomenti più discussi: Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Internazionali: Bolelli-Vavassori avanti nel doppio; Bolelli e Vavassori vincono in rimonta; ATP Roma doppio: Bolelli e Vavassori vincono in rimonta. Niente da fare per Darderi con Cerundolo. Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it