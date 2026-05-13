LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | bolognese al servizio per mandare il secondo set al tie-break
Al torneo ATP di Roma, sul campo centrale, si sta disputando un match tra due coppie di doppio. Dopo aver concluso il primo set al tie-break, i giocatori italiani sono in vantaggio all'inizio del secondo, con uno dei due al servizio per spingere il set supplementare. Nel corso dello scambio, uno dei concorrenti ha messo a segno un passante di dritto lungolinea. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Subito mini break per gli azzurri, esce il passante di dritto lungolinea di King. 6-6 Terzo passante di dritto di Bolelli, che manda il match al tie-break. Seconda palla per Bolelli. 40-0 Volée alta perfetta di Vavassori. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Il bolognese apre il servizio con la prima palla vincente. 5-6 Altro ace per Goransson, nettamente il migliore tra lui e King. Bolelli servirà per mandare il match al tie-break. 40-15 Non passa la risposta di Vavassori. Seconda. 30-15 King non si sposta in tempo e manda fuori la volée. Seconda palla da sfruttare. 30-0 Servizio e smash dello svedese.🔗 Leggi su Oasport.it
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