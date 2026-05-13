LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | bolognese al servizio per mandare il secondo set al tie-break

Al torneo ATP di Roma, sul campo centrale, si sta disputando un match tra due coppie di doppio. Dopo aver concluso il primo set al tie-break, i giocatori italiani sono in vantaggio all'inizio del secondo, con uno dei due al servizio per spingere il set supplementare. Nel corso dello scambio, uno dei concorrenti ha messo a segno un passante di dritto lungolinea. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa sfida.

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