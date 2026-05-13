LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | bolognese al servizio per mandare il secondo set al tie-break

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, sul campo centrale, si sta disputando un match tra due coppie di doppio. Dopo aver concluso il primo set al tie-break, i giocatori italiani sono in vantaggio all'inizio del secondo, con uno dei due al servizio per spingere il set supplementare. Nel corso dello scambio, uno dei concorrenti ha messo a segno un passante di dritto lungolinea. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Subito mini break per gli azzurri, esce il passante di dritto lungolinea di King. 6-6 Terzo passante di dritto di Bolelli, che manda il match al tie-break. Seconda palla per Bolelli. 40-0 Volée alta perfetta di Vavassori. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Il bolognese apre il servizio con la prima palla vincente. 5-6 Altro ace per Goransson, nettamente il migliore tra lui e King. Bolelli servirà per mandare il match al tie-break. 40-15 Non passa la risposta di Vavassori. Seconda. 30-15 King non si sposta in tempo e manda fuori la volée. Seconda palla da sfruttare. 30-0 Servizio e smash dello svedese.🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori goransson king 7 6 4 5 atp roma 2026 in diretta bolognese al servizio per mandare il secondo set al tie break
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 7-6 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: bolognese al servizio per mandare il secondo set al tie-break
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 7-6 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri al servizio per allungare il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non passa la risposta di Vavassori.

LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il tie-break deciderà il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il nastro si porta via il colpo di Andrea.

Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia.

bolelli vavassori goransson live bolelli vavassori goranssonLIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 7-6 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nella prima metà di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Appoggio comodo di Bolelli dopo lo smash del compagno torinese. Seconda. 40-15 Prende la riga Bolelli con il ... oasport.it

bolelli vavassori goransson live bolelli vavassori goranssonBolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web