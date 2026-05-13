LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il secondo set

In diretta dall’ATP di Roma, si stanno giocando gli incontri tra le coppie BolelliVavassori e GoranssonKing. Al momento, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore degli italiani, mentre il secondo set si trova sul 4-5, con Vavassori al servizio. Gli atleti si stanno sfidando con scambi serrati, con alcuni punti che si sono conclusi con errori da parte di entrambi i giocatori.

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