LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri al servizio per allungare il secondo set
In diretta dall’ATP di Roma, si stanno giocando gli incontri tra le coppie BolelliVavassori e GoranssonKing. Al momento, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore degli italiani, mentre il secondo set si trova sul 4-5, con Vavassori al servizio. Gli atleti si stanno sfidando con scambi serrati, con alcuni punti che si sono conclusi con errori da parte di entrambi i giocatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non passa la risposta di Vavassori. Seconda. 30-15 King non si sposta in tempo e manda fuori la volée. Seconda palla da sfruttare. 30-0 Servizio e smash dello svedese. 15-0 Goransson riparte con la prima vincente. 5-5 Esce la risposta di rovescio incrociato di King, ottimo servizio per Vavassori. Seconda per il torinese. 40-15 Erroraccio di Bolelli che manda in rete una volèe comodissima. 40-0 Prima palla vincente di Wave! 30-0 Esce di pochissimo la risposta di Goransson. 15-0 Volée alta e vincente di Bolelli dopo la prima centrale di Vavassori. 4-5 Prima palla vincente di King. Vavassori torna al servizio per allungare il secondo set.🔗 Leggi su Oasport.it
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