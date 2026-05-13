LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il servizio avversario apre il secondo set
Al via il secondo set tra Bolelli e Vavassori contro Goransson e King nel torneo di Roma. Dopo aver concluso il primo parziale con un tie-break, il gioco riprende con il servizio di Goransson, che apre il nuovo set. La risposta di Bolelli si rivela troppo corta, e King chiude lo scambio con uno smash, portando il punteggio sul 0-1. La sfida continua con tutte le squadre pronte a reagire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda per Goransson. 40-30 Troppo corta la risposta di Bolelli, King chiude lo smash. 30-30 Difesa improbabile di Vavassori, va in confusione King che manda in rete il rovescio. Seconda palla. 30-15 Prima vincente dello svedese. 15-15 Corto il lob di Vavassori, Goransson ha il tempo di chiudere con lo smash. 0-15 In rete la volée di King. Seconda palla ad inizio game dello svedese. 1-1 Con lo smash in salto, Vavassori chiude il servizio. Goransson alla battuta. 40-0 Prima esterna vincente di Andrea. 30-0 Smash in salto vincente di Bolelli. Seconda palla. 15-0 Passante perfetto di Andrea che infila il dritto lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it
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