LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il servizio avversario apre il secondo set

Al via il secondo set tra Bolelli e Vavassori contro Goransson e King nel torneo di Roma. Dopo aver concluso il primo parziale con un tie-break, il gioco riprende con il servizio di Goransson, che apre il nuovo set. La risposta di Bolelli si rivela troppo corta, e King chiude lo scambio con uno smash, portando il punteggio sul 0-1. La sfida continua con tutte le squadre pronte a reagire.

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