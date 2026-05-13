LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | statunitense al servizio per allungare il primo set gli azzurri non ci stanno
Al torneo ATP di Roma, la coppia italiana si trova in vantaggio 5-4 nel primo set contro i loro avversari. L’americano è al servizio per prolungare il set, ma gli azzurri stanno cercando di resistere. La partita è aggiornata in tempo reale, con gli italiani pronti a sfruttare la seconda opportunità per chiudere il set. King sta servendo al centro, mentre Goransson si prepara a concludere a rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda da sfruttare per gli azzurri. 15-0 King serve al centro e da la possibilità a Goransson di chiudere a rete. 5-4 Secondo ace di fila per il torinese, che chiude il servizio. Dopo la pausa King sarà alla battuta per allungare il primo set, gli azzurri risponderanno per chiuderlo. 40-0 Primo ace anche per la coppia italiana, ci pensa Vavassori! 30-0 Questa volta non si avvicina nemmeno la risposta di Goransson, che vola via fuori dal rettangolo. 15-0 Prima palla perfetta e risposta di rovescio diagonale di King che muore in rete. 4-4 Si salva Goransson con un’altra grande prima al centro, in rete la risposta di Bolelli.🔗 Leggi su Oasport.it
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