LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | statunitense al servizio per allungare il primo set gli azzurri non ci stanno

Al torneo ATP di Roma, la coppia italiana si trova in vantaggio 5-4 nel primo set contro i loro avversari. L’americano è al servizio per prolungare il set, ma gli azzurri stanno cercando di resistere. La partita è aggiornata in tempo reale, con gli italiani pronti a sfruttare la seconda opportunità per chiudere il set. King sta servendo al centro, mentre Goransson si prepara a concludere a rete.

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