LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, nel secondo set tra Bolelli e Vavassori contro Goransson e King, il punteggio è 7-6, 1-2. In apertura di secondo set non sono stati concessi break. Goransson ha realizzato uno smash che si è rivelato difficile da rispondere, portando il punteggio a 40-15. I giocatori continuano a scambiarsi colpi sul campo, mentre i commentatori aggiornano sulla situazione in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora seconda. 40-15 Lo smash di Goransson è indifendibile. 30-15 Doppio fallo di King, il primo del match. Seconda palla per lo statunitense. 30-0 In rete il rovescio del bolognese, altro errore per lui. 15-0 Esce il dritto di Bolelli dopo la pressione di King. 2-2 Appoggio comodo di Bolelli dopo lo smash del compagno torinese. King torna al servizio. Seconda. 40-15 Prende la riga Bolelli con il dritto, Vavassori chiude con la volée! 30-15 Miracolo di Goransson con la volée in allungo, Vavassori tocca ma la sua difesa esce. 30-0 Prima vincente del bolognese. 15-0 Vavassori chiude la volée a rete. Seconda palla ad inizio game per Bolelli.🔗 Leggi su Oasport.it

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