LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Al torneo di Roma, nel secondo set tra Bolelli e Vavassori contro Goransson e King, il punteggio è 7-6, 1-2. In apertura di secondo set non sono stati concessi break. Goransson ha realizzato uno smash che si è rivelato difficile da rispondere, portando il punteggio a 40-15. I giocatori continuano a scambiarsi colpi sul campo, mentre i commentatori aggiornano sulla situazione in diretta.

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