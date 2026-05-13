LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia del break decisivo nel primo set

Nel primo set del torneo ATP di Roma, i giocatori italiani stanno affrontando una sfida serrata contro gli avversari stranieri. Al momento, il punteggio è di 3-2 in favore delle coppie in campo, con un punto importante ancora da conquistare. I giocatori stanno scambiando colpi intensi a rete, cercando di ottenere il break decisivo per mettere pressione sull’avversario. La situazione rimane molto aperta, con ogni punto che può cambiare l’andamento del set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Ancora deciso Goransson a rete, ottima volée per lui. Adesso tocca a Bolelli ritrovare il vantaggio. 40-30 King decide per lo smash togliendo anche la palla al suo compagno, ma non sbaglia. 30-30 Ancora Bolelli che sfrutta l’indecisione di Goransson a rete per chiudere lui l’azione con la volée vincente. C’è una seconda da sfruttare. 30-15 Smash vincente dello svedese, ottima prima esterna di King. 15-15 Entra Bolelli e lo fa alla grande, con la volée in allungo che diventa vincente. Seconda per lo statunitense. 15-0 Ottima difesa della rete da parte di Goransson sulla risposta di Vavassori. 3-2 Bolelli chiude con la volée un game mai messo in discussione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del break decisivo nel primo set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia ferma il programma del Pietrangeli, azzurri in attesa Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia. Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del break decisivo nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it