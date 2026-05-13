LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del tennista torinese

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, il match tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Goransson e King è iniziato con il servizio del tennista torinese. Dopo alcune scambi, Bolelli ha messo a segno la prima vincente al centro, portandosi sul punteggio di 40-30. In un punto successivo, Bolelli ha risposto con un passante di dritto incrociato, dopo un tentativo sulla rete di uno degli avversari.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima vincente al centro di Simone! 30-30 Ci salviamo, con Bolelli che piazza il passante di dritto incrociato dopo il miracolo a rete di King sulla volée di Andrea. Seconda scomoda per la coppia italiana. 15-30 Volée vincente di Vavassori dopo la prima del bolognese. 0-30 In campo il passante in side out di Goransson che piazza il dritto sulla riga. Subito un momento complicato per gli azzurri. 0-15 Esce il lob in uscita dalla battuta di Bolelli, ottima risposta di King. Subito una seconda per il tennista bolognese. 1-1 In rete la seconda risposta del game di Vavassori, che questa volta sbaglia con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it

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