LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del tennista torinese

Al torneo di Roma, il match tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Goransson e King è iniziato con il servizio del tennista torinese. Dopo alcune scambi, Bolelli ha messo a segno la prima vincente al centro, portandosi sul punteggio di 40-30. In un punto successivo, Bolelli ha risposto con un passante di dritto incrociato, dopo un tentativo sulla rete di uno degli avversari.

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