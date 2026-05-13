LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del tennista torinese
Al torneo di Roma, il match tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Goransson e King è iniziato con il servizio del tennista torinese. Dopo alcune scambi, Bolelli ha messo a segno la prima vincente al centro, portandosi sul punteggio di 40-30. In un punto successivo, Bolelli ha risposto con un passante di dritto incrociato, dopo un tentativo sulla rete di uno degli avversari.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima vincente al centro di Simone! 30-30 Ci salviamo, con Bolelli che piazza il passante di dritto incrociato dopo il miracolo a rete di King sulla volée di Andrea. Seconda scomoda per la coppia italiana. 15-30 Volée vincente di Vavassori dopo la prima del bolognese. 0-30 In campo il passante in side out di Goransson che piazza il dritto sulla riga. Subito un momento complicato per gli azzurri. 0-15 Esce il lob in uscita dalla battuta di Bolelli, ottima risposta di King. Subito una seconda per il tennista bolognese. 1-1 In rete la seconda risposta del game di Vavassori, che questa volta sbaglia con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finale della coppia italiana
Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia ferma il programma del Pietrangeli, azzurri in attesa
Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia.
Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com
Rimonta vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’esordio degli Internazionali d’Italia, il duo italiano batte il neozelandese Michael Venus e l’indiano Yuki Bhambri per 2-6 6-3 10-8. E' stata bella la reazione dopo un primo set e un inizio molto nega facebook
LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Finalmente ricominciano le partite al Foro Italico, con Shnaider e Andreeva che subiscono la pausa e sono ... oasport.it
Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it