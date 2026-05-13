Alle 18.54 si è concluso il riscaldamento e poco dopo è iniziato l'ottavo di finale del doppio maschile a Roma, con la coppia italiana che affronta i rivali sul campo. La partita si sta svolgendo senza interruzioni e in diretta streaming, con le squadre pronte a scendere in campo. La sfida vede protagonisti due team in questa fase del torneo ATP, con l’attenzione puntata sulla loro performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Andrea. INIZIA IL MATCH 18.54 Termina il riscaldamento, sta per iniziare l’ottavo di finale della coppia italiana 18.54 I primi a servire saranno i due azzurri, probabile che ad aprire le danze sia Andrea Vavassori! 18.53 Bolelli e Vavassori potrebbero vincere proprio qui a Roma, nel torneo di casa, il decimo titolo della loro collaborazione con il primo che in carriera ne ha vinti 15, mentre il torinese 14. Hanno un solo 1000 in bacheca, quello di Miami conquistato pochi mesi, al netto di tre finali del Grande Slam, due a Melbourne e una terza a Parigi, che purtroppo non hanno portato mai al successo desiderato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finale della coppia italiana

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