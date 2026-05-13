Durante un intervento su Fast News Platform, è stato detto che la situazione attuale rappresenta una guerra globale dai costi insostenibili. È stato anche affermato che l’ex presidente dovrebbe negoziare con la Cina per trovare soluzioni. La discussione si inserisce in un quadro internazionale complesso, dove le tensioni tra le grandi potenze continuano a influenzare gli equilibri mondiali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui piani o le strategie coinvolte.

Nel corso di un intervento su Fast News Platform, inserito in un più ampio scenario internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche, Pino Livadoti offre una lettura netta della fase in corso, definendola una condizione di “guerra globale” caratterizzata da costi ormai insostenibili e da equilibri sempre più fragili. Secondo Livadoti, il contesto attuale impone un cambio di passo anche ai principali attori internazionali. In particolare, il riferimento è al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato in un percorso diplomatico che lo vede diretto verso Pechino per un confronto con il leader cinese Xi Jinping. “Trump non può più...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Livadoti: “È una guerra globale dai costi insostenibili, Trump deve scendere a compromessi con la Cina”

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“LA GUERRA STA ARRIVANDO”: Putin e Trump SI SCONTRANO sulla Groenlandia mentre le truppe della NATO

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