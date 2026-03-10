Il settore agricolo di Pistoia sollecita un intervento immediato alle autorità, evidenziando come l’aumento dei costi e la crisi internazionale stiano mettendo a dura prova la sua stabilità. Le aziende agricole locali si trovano a fronteggiare spese crescenti e un quadro di incertezza crescente, rendendo necessaria una risposta rapida per evitare conseguenze gravi.

PISTOIA Il comparto agricolo pistoiese lancia un appello urgente alle istituzioni: l’instabilità geopolitica e l’impennata dei costi rischiano di compromettere la tenuta di un settore vitale per l’economia locale. In questo scenario, le imprese chiedono interventi tempestivi per salvaguardare la propria competitività e capacità produttiva. " Costi in aumento, servono misure per sostenere le aziende del territorio" dice Confagricoltura Pistoia. A preoccupare sono soprattutto i rincari dell’energia e dei carburanti, fattori che incidono pesantemente sui costi di produzione di molte imprese del comparto. Confagricoltura Pistoia richiama l’attenzione sulle difficoltà che il settore agricolo locale si trova ad affrontare in una fase caratterizzata da forte instabilità a livello globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra e caro energia . Mondo agricolo in allerta: "Costi insostenibili serve piano d’emergenza"

Articoli correlati

Giorgetti, il monito sulle mosse della Bce: «Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia». E ricorda la lezione della guerra in UcrainaLa guerra in Iran fa esplodere i prezzi di petrolio e gas, minacciando una nuova crisi energetica dopo quella del 2022 causata dal ricatto russo sul...

Via libera del Cdm ai decreti su emergenza maltempo e costi dell’energia(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato un decreto-legge che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro per far...

Tutto quello che riguarda Guerra e caro energia Mondo agricolo in...

Temi più discussi: Guerra e caro energia: come il conflitto in Medio Oriente colpisce l’economia italiana - In Terris; Guerra e caro energia, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro: famiglie e imprese a rischio; Allarme per il vetro e il caro energia: Nessuno vuole un'economia di guerra; Guerra in Iran e prezzi dell’energia, quanto potrebbero aumentare luce, gas e benzina: i dati.

Guerra in Iran, Giorgetti avverte la Bce: sarebbe grave gestire il caro energia con una stretta monetariaDurante la riunione dei ministri delle Finanze del G7, il ministro mette in guardia contro l'aumento dei prezzi energetici e critica l'idea di una stretta monetaria come risposta alla crisi iraniana ... milanofinanza.it

Giorgetti, il monito sulle mosse della Bce: «Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia». E ricorda la lezione della guerra in UcrainaPer il ministro dell’Economia «una stretta monetaria» da parte della Bce sarebbe «grave». Nuveen: «Le banche centrali non possono stampare più petrolio» ... corriere.it

Benzina, diesel e bollette in rialzo: l'effetto della guerra sui prezzi - facebook.com facebook

Le Nazioni Unite lo avevano bollato come un "crimine di guerra", chiedendo che un'inchiesta indipendente facesse luce sulle responsabilità. Si tratta del bombardamento della scuola elementare di Minab, che il 28 febbraio scorso ha ucciso almeno 175 peron x.com