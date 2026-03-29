costi energetici insostenibili per 300mila piccole imprese con la guerra in corso

Circa 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di lavoratori, affrontano oggi costi energetici molto elevati, con una percentuale sui costi totali che varia dal 12 al 40%. La situazione si aggrava a causa del contesto di guerra in corso, che contribuisce a mantenere i prezzi dell’energia su livelli elevati.

L’allarme della Cna Abruzzo: “Stangata da 30 miliardi se la crisi arriva a fine anno”. Tinto-lavanderie, centri estetici, concerie, vetrerie, forni e autoriparatori tra i settori più esposti agli aumenti A lanciare l’allarme è la Cna Abruzzo: tra i settori più esposti agli aumenti sono le lavanderie, i centri estetici, i meccatronici, l’autotrasporto, la lavorazione della ceramica, le vetrerie, la trasformazione dei lapidei, la lavorazione della pelle. “Non consumano elevate quantità di energia ma sono quelle più vulnerabili ai rialzi di bollette e carburanti – evidenzia la Cna -. Se le quotazioni attuali di petrolio e gas dureranno fino a maggio il sistema delle imprese dovrà sopportare un aumento dei costi energetici di circa 6 miliardi su base annua rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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