A Vetrego di Mirano, un uomo ha tentato di darsi fuoco dopo un litigio con la moglie. L'incidente è avvenuto all’interno di un edificio, dove l’uomo ha versato liquido infiammabile e si è dato fuoco. Nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A Vetrego di Mirano, nella provincia di Venezia, un uomo è morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie. In preda alla disperazione, avrebbe anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza però riuscirci. Alcuni testimoni hanno riferito che, prima dell’incendio, si è udita un’esplosione proveniente dall’interno dell’abitazione. Cosa è successo a Vetrego di Mirano La testimonianza sui fatti di Vetrego di Mirano L'intervento dei soccorritori a Vetrego di Mirano Cosa è successo a Vetrego di Mirano L’episodio, riportato da ANSA, è avvenuto attorno alle 9,30 del mattino di martedì 12 maggio, in un’abitazione al primo piano di un palazzo a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Litiga con la moglie e si dà fuoco a Vetrego di Mirano, morto dopo aver provato a incendiare il palazzo

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