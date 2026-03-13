In prefettura una riunione per i problemi di sicurezza e ordine pubblico a Montesilvano

Giovedì 12 marzo, in prefettura a Pescara, si è svolta una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto Luigi Carnevale. L'incontro ha coinvolto rappresentanti delle forze dell'ordine e amministratori locali per discutere delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico a Montesilvano. La riunione è stata convocata per affrontare le sfide legate alla sicurezza nella città.

Una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, si è tenuta in prefettura nella giornata di giovedì 12 marzo per affrontare il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico a Montesilvano.Hanno partecipato il sindaco Ottavio De Martinis, il vicequestore vicario Antonio Tafaro, il comandante provinciale dei carabinieri Stefano Ranalletta, il comandante provinciale della guardia di finanza Bartolomeo Scalabrino e il comandante della polizia locale Nicolino Casale. Inoltre sono state dettagliatamente analizzate ulteriori tematiche in materia di ordine e sicurezza pubblica in relazione al territorio di Montesilvano, quali il contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno della malamovida. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

