Lite tra operai alla Same intervengono i carabinieri | 28enne finisce in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, all’interno di uno stabilimento industriale, si è verificata una discussione tra due operai di una ditta esterna. La lite si è intensificata fino a richiedere l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto per calmare la situazione. Durante i momenti di tensione, un 28enne è stato colpito ed è stato necessario il suo trasporto in ospedale.

Treviglio. Attimi di tensione nella tarda mattinata di mercoledì 13 maggio all’interno dello stabilimento Same dove, intorno alle 12, è scoppiata una lite tra due operai di una ditta esterna impegnata all’interno dello stabilimento. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno e, secondo quanto emerso, all’origine dell’aggressione ci sarebbero futili motivi. Coinvolti un uomo di origini senegalesi e un altro di origini pakistane. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, un 28enne rimasto ferito durante il confronto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, successivamente trasferito all’ospedale di Treviglio in codice verde.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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