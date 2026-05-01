Lite a colpi di bottiglie di fronte alla stazione Intervengono i carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° maggio, si è verificata una rissa davanti alla stazione di Arezzo. Verso le 18,30, due donne si sono affrontate in un litigio che è sfociato in colpi con bottiglie, colpendo entrambe in testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite e mettere fine alla scena di tensione.

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° maggio, di fronte alla stazione di Arezzo. Intorno alle 18,30, sarebbe una scoppiata una lite tra due donne poi degenerata a colpi di bottiglie in testa. Si tratterebbe di due persone con problemi di tossicodipendenza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Lancia bottiglie contro un bus, paura a Roma: intervengono i carabinieriI fatti sono accaduti nella serata di ieri, a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca: i carabinieri sono intervenuti mentre il 43enne stava per... Lite tra fratelli: intervengono i carabinieriÈ stato un venerdì sera particolarmente preoccupante quello vissuto dai residenti del super condominio numero 7 del Baluardo, in pieno centro storico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue; La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Foggia, prima la lite poi i colpi di pistola: guardia giurata uccide la moglie in via Salvemini. L'uomo si è costituito VIDEO; Tentato omicidio ad Aprilia: la lite e poi gli spari, un uomo ferito a colpi di pistola. Subito un fermo. Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa: l’uomo è una guardia giurataIl femminicidio in una casa in via Salvemini, a Foggia. Il delitto è avvenuto intorno alle 21 dopo una lite: i vicini hanno sentito quattro spari ... fanpage.it Lite finisce a colpi di pistolaUn 48enne fermato per tentato omicidio premeditato. Nel pontino litigio nato per presunto credito, uno dei 2 in ospedale racconta di fantomatico incidente ... rainews.it : , CALCO (LC) – Una banale lite per una mancata precedenza si è trasformata in un episodio di estrema violenza n - facebook.com facebook Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: “Basta spocchia” - la Repubblica x.com