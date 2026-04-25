Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino per la Festa della Liberazione

Il presidente della Repubblica è arrivato a San Severino Marche per partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, anniversario della Liberazione. L’evento si svolge nell’81esimo anniversario di questa ricorrenza. La presenza del capo dello Stato si inserisce nel programma delle commemorazioni ufficiali. La giornata prevede incontri e cerimonie pubbliche in diverse location della città. Le celebrazioni richiamano l’attenzione sulla storia e sui valori della libertà.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a San Severino Marche per le celebrazioni del 25 Aprile, nell’81esimo anniversario della Liberazione. Ad accoglierlo il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, il sindaco Rosa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Mattarella nelle Marche per la Liberazione. Sindaco: «Appendete il tricolore su finestre e balconi» Notizie correlate Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Arriva Mattarella per la festa del 25 aprile: oggi a San Severino la visita del presidente della RepubblicaSan Severino, 25 aprile 2026 – È tutto pronto a San Severino per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso oggi per una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incontro con il Presidente d’Ucraina, S.E. il Signor Volodymyr Zelenskyy; Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 30 Aprile 2026; Ricevuti dal Presidente della Repubblica i Presidenti degli Enti di Ricerca — Italiano; Mattarella alla cerimonia in occasione dei 70 anni della Corte Costituzionale - la diretta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Severino Marche (Macerata) per le celebrazioni del 25 aprile. Ad attenderlo, insieme alla sindaca Rosa Piermattei, il ministro della D ... ansa.it Mattarella, la Repubblica nata per redimere l'onta dei collaborazionistiLa Repubblica è nata ottant'anni or sono, dalla libera scelta delle cittadine e dei cittadini italiani, solennemente sanzionata dal referendum istituzionale. (ANSA) ... ansa.it ESCLUSIVO: Giuseppe Cipriani jr, compagno di Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ''motivi umanitari'', era socio di Jeffrey Epstein. L'inchiesta a puntate di Thomas Mackinson su Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfatto - facebook.com facebook 25 APRILE | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Alle 11 partecipa alla cerimon x.com