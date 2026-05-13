L’Italia ha sforato il tetto del 3% per le frodi sul Superbonus di Conte

Da laverita.info 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha superato il limite del 3% di frodi legate al Superbonus introdotto durante il governo precedente. Il Fisco ha bloccato altri 4 miliardi di crediti a causa di irregolarità, tra cui lavori edilizi mai iniziati o illeciti. Nei primi mesi del 2025, si stima che circa un terzo dei fondi pubblici assegnati non fosse legittimamente dovuto.

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I furbetti del Superbonus hanno impedito l’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione e costretto il governo a chiedere lo scostamento di bilancio, oltre a restringere i margini di manovra della prossima legge di bilancio. La Verità lo ha messo in evidenza da tempo ma ieri è anche emerso l’ammontare degli illeciti e delle truffe. Sono numeri da brivido. L’offensiva della macchina fiscale, come riportato dal Sole 24 Ore, ha bloccato in tre mesi 4,1 miliardi di frodi sotto forma di crediti inesistenti o irregolari, impedendo che venissero utilizzati in compensazione con F24, il che avrebbe reso impossibile o molto difficile recuperarli. L’impatto dell’operazione sui conti pubblici è importante.🔗 Leggi su Laverita.info

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