Frodi sul Superbonus un arresto nel Parmense | sequestri per oltre 12 milioni

La Guardia di finanza di Parma ha arrestato un uomo residente in provincia nell’ambito di un’indagine sulle frodi legate al Superbonus 110%. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e denaro per un valore superiore ai 12 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto l’esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

Il comandante Angelini: "La Guardia di Finanza continuerà a perseguire con estremo rigore le condotte scorrette che ledono il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente" Un'operazione della Guardia di finanza di Parma ha portato all'esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente in provincia, ritenuto coinvolto in un presunto sistema di frodi legate al Superbonus 110%. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ducale su richiesta della Procura della Repubblica. Il comandante della Guardia di Finanza di Parma, Gianluca Angelini, ha... 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Frode sul Superbonus a Parma: arresti domiciliari e sequestri per oltre 12 milioniParma, 12 marzo 2026 – Un presunto sistema fraudolento legato ai bonus edilizi è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Parma. Frode per il superbonus, crediti d'imposta inesistenti: un arresto, dieci indagati e sequestri per 12 milioniLe accuse sono omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al... Approfondimenti e contenuti su Frodi sul Superbonus un arresto nel... Temi più discussi: Superbonus 110%, truffa aggravata già con la creazione del credito fittizio; Superbonus e crediti inesistenti: per la Cassazione è truffa aggravata; SUPERBONUS, QUANDO LA TRUFFA NASCE DALLA LEGGE; Frodi Superbonus: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede. Frode sul Superbonus a Parma: arresti domiciliari e sequestri per oltre 12 milioniL'intervento dei finanzieri della città: indagine in corso su crediti fiscali inesistenti legati ai bonus edilizi, 10 indagati tra imprenditori e tecnici, sotto accusa un sistema di asseverazioni irre ... msn.com Frode sul superbonus, un arresto e dieci indagati a ParmaA Parma un uomo è finito ai domiciliari nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza sul Superbonus 110. 10 sono gli indagati per infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita perce ... rainews.it @primativvu_canale_17 A Salerno e in diverse province italiane i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 1,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su frodi informatiche e riciclaggio. L’inchiesta coinvolge 68 persone indagate e nas - facebook.com facebook #GdiF #Catania frodi nel settore dei carburanti. Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 5 soggetti e sequestrati beni e disponibilità finanziarie delle società coinvolte. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com