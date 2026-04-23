Deficit sforato dello 0,1% La Meloni | Paghiamo lo sciagurato Superbonus

Il governo ha comunicato che il deficit è stato superato dello 0,1%, attribuendo la causa a una spesa legata al Superbonus. La premier ha commentato che si tratta di una spesa “sciagurata”. Nel frattempo, l’Italia continua a essere in procedura di infrazione dell’Unione Europea, con nessuna possibilità di flessibilità per i 12 miliardi destinati agli investimenti in Difesa.

Ci sono Paesi che litigano per la storia, altri per la geografia, altri ancora per i confini, la religione o la moneta. L’Italia no. L’Italia litiga con l’Europa per due miliardi. Una cifra che nel bilancio dello Stato vale quanto una riga scritta male in un allegato tecnico, ma che nella liturgia di Bruxelles pesa come un trattato internazionale. Due miliardi. Lo 0,1% del Pil. Tanto basta per restare dietro la lavagna per deficit eccessivo. Tanto basta per rinviare la festa, spegnere la musica e rimettere in frigo lo spumante. Il Documento di finanza pubblica presentato dal ministro Giorgetti consegna il verdetto con la grazia di una cartella esattoriale: il deficit italiano nel 2025 si fermerà al 3,1% del Pil.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Deficit sforato dello 0,1%. La Meloni: «Paghiamo lo sciagurato Superbonus» Notizie correlate Meloni: sciagurato Superbonus impedisce uscita da procedura infrazioneLa scomparsa di Biagio De Giovanni, Pittella: Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista Addio a Biagio... Leggi anche: Deficit, Meloni non accetta il fallimento del governo e dà la colpa all’Istat e al Superbonus Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sforato 3% deficit, Giorgetti: Ue sia flessibile. Rabbia Meloni: Sotto soglia senza Superbonus - Geagency. Il Pil nel 2025 cresce dello 0,5%, il deficit è al 3,1%: i dati IstatIl Pil italiano nel 2025 è cresciuto in volume dello 0,5%. In merito ai dati resi noti dall’Istat, quello sul deficit era particolarmente atteso. Pari al 3,1%, è stato misurato un miglioramento del ... tg24.sky.it Il Pil dell’Italia sale dello 0,5%, ma deficit al 3,1% (il debito aumenta). Giorgetti: «Colpa del Superbonus»Il Pil italiano nel 2025 è cresciuto in volume il Pil dello 0,5%, segnala l'Istat. Il deficit, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4 % del 2024 anche se ... corriere.it