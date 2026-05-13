Nella serata dedicata all’Eurovision, gli ascolti televisivi sono risultati molto bassi, e l’atmosfera tra il pubblico sembra essere meno entusiasta del previsto. Al contrario, il reality condotto da Ilary Blasi ha registrato un grande successo, superando di gran lunga i dati di ascolto. Questi risultati mostrano come, in questa occasione, l’attenzione degli spettatori si sia spostata su altri programmi, lasciando l’evento musicale in secondo piano.

Doveva essere una delle serate televisive più chiacchierate della stagione, ma i numeri raccontano una realtà diversa. La prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 ha acceso il web, generato meme, discussioni e viralità social, ma davanti alla tv l’entusiasmo del pubblico italiano è sembrato decisamente più tiepido. A trionfare negli ascolti tv, infatti, è stato ancora una volta il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, capace di battere persino uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. Che delusione gli ascolti dell’Eurovision 2026: ecco i dati di quest’anno e il confronto con le altre edizioni. La prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026, trasmessa su Rai2 nella serata del 12 maggio, ha raccolto 1.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’Italia ha boicottato l’Eurovision: ascolti tv bassi e poco entusiasmo! Il GF Vip di Ilary Blasi trionfa: ecco i dati

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