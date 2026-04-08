Ascolti tv Belve e GF VIP ieri 7 aprile 2026 | chi ha vinto? Ilary Blasi festeggia Francesca Fagnani piange!

Da donnapop.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, gli ascolti televisivi si sono concentrati su due programmi molto seguiti, entrambi rivolti a un pubblico simile. Da un lato, c’era la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, dall’altro il reality condotto da Ilary Blasi. Durante la serata, si sono osservati momenti di vittoria e di emozione, con la conduttrice del GF Vip che ha festeggiato e la giornalista di Belve che ha pianto.

Ieri sera, la sfida degli ascolti tv ha visto gareggiare due programmi amatissimi che hanno un target pressoché simile: Belve di Francesca Fagnani e il GF Vip di Ilary Blasi. Chi avrà avuto la meglio tra la trasmissione di Rai 2 e il reality di Canale 5? Il pubblico avrà preferito le interviste taglienti e serrate della giornalista o gli scontri e gli amori della conduttrice romana? Vi sveliamo nel dettaglio gli ascolti tv di ieri sera e il confronto tra lo share di una trasmissione e dell’altra. Ascolti tv ieri sera: chi ha vinto tra Belve e il GF Vip?. Ecco gli ascolti tv di ieri sera 7 aprile 2026: i dati saranno disponibili dopo le 10.00. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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