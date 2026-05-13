In Italia, l'attenzione sportiva si sposta oltre il calcio, con risultati significativi in altri settori. Il tennista ha vinto diversi tornei internazionali, mentre un giovane pilota ha esordito in Formula Uno con ottimi tempi di qualificazione. Un altro atleta si è distinto nella MotoGP, ottenendo punti in diverse gare. Questi successi mostrano un panorama sportivo che si allarga oltre i confini del calcio, con atleti italiani protagonisti in discipline diverse.

Al declino del calcio italiano, fa da contraltare il successo negli altri sport. Sinner domina nel tennis, Antonelli irrompe nella Formula Uno, Bezzecchi nella MotoGp. E sono molte le stelle del futuro. Il cuore sportivo degli italiani ha battuto per decenni all’impazzata, accelerato all’inverosimile da quella febbre calcistica che nessuna disciplina ha mai eguagliato a livello nazionale. Quattro Mondiali, una bacheca di trofei continentali delle squadre di club che fa invidia a quasi tutte le rivali europee, e una galleria di leggende - Buffon, Maldini, Baresi, Baggio, Totti - che appartengono non soltanto alla storia dello sport mondiale, ma a quella della cultura popolare, con tutto ciò che questo comporta in termini di mitologia collettiva, di identità, di appartenenza.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Italia dello sport oltre il calcio: non solo Sinner e Antonelli

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