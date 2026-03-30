Sinner Bezzecchi Antonelli | la domenica d’oro dello sport italiano

Il 29 marzo 2026 si è distinta come una giornata memorabile per lo sport italiano, con vittorie simultanee in diverse discipline. Tre giovani atleti hanno ottenuto risultati di rilievo in tennis, MotoGP e Formula 1, portando l’Italia a festeggiare successi importanti nello stesso giorno. La giornata ha visto protagonisti tre nomi emergenti, ciascuno in un settore diverso, contribuendo a un momento di grande soddisfazione per il panorama sportivo nazionale.

Il 29 marzo 2026 resta una giornata speciale per l’Italia dello sport: successi in contemporanea tra tennis, MotoGP e Formula 1 con protagonisti tre giovani campioni. Ci sono giornate sportive destinate a lasciare il segno, e quella del 29 marzo 2026 rientra senza dubbio tra queste. In poche ore, su tre palcoscenici internazionali diversi, tre atleti italiani hanno conquistato il primo posto nelle rispettive discipline: Jannik Sinner a Miami nel tennis, Marco Bezzecchi ad Austin in MotoGP e Kimi Antonelli a Suzuka in Formula 1. Una coincidenza temporale che racconta il momento particolarmente positivo dello sport italiano ad alto livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Kimi Antonelli in pole a Suzuka e Jannik Sinner in finale a Miami sono il meglio dello sport italiano in una domenica che potrebbe essere perfettaCon Kimi Antonelli in pole position al GP di Suzuka, in Giappone, e Jannik Sinner in finale a Miami si preannuncia una domenica memorabile.