L’Italia ha annunciato le giocatrici convocate per le amichevoli contro la Francia, in programma giovedì 14 maggio alle 21 e un’altra data ancora da definire. Tra le assenze figura Antropova, che non farà parte della rosa a causa di un rinvio dell’esperimento. La selezione nazionale si prepara così alla prima serie di incontri ufficiali della stagione.

L’Italia incomincerà la propria stagione affrontando la Francia in due amichevoli: l’esordio è previsto giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella, poi il secondo atto andrà in scena venerdì 15 maggio (ore 21.00). La nostra Nazionale inizierà la lunga estate con un doppio confronto con le transalpine, che servirà per scaldare i motori, al pari del triangolare di settimana prossima a Genova (contro Turchia, Serbia e Polonia), in vista della Nations League. Il CT Julio Velasco ha selezionato quattordici giocatrici per le sfide in terra piemontese: non sarà presente Ekaterina Antropova, che figura nella lista delle convocate per il collegiale di questa settimana a Milano, ma che non sarà chiamata in causa per il doppio impegno agonistico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia apre la stagione: le convocate per le amichevoli con la Francia. Non c’è Antropova, rinviato l’esperimento

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