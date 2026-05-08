Ekaterina Antropova ha annunciato la sua partenza da Scandicci e la fine della sua esperienza in Serie A1. Dopo aver giocato come schiacciatrice in Nazionale, la giocatrice russa si prepara a un nuovo percorso in Turchia. La sua decisione riguarda il futuro sportivo e il trasferimento in un club turco, anche se ancora non sono stati resi noti i dettagli relativi alla nuova squadra.

Ekaterina Antropova ha ufficialmente dato l’addio a Scandicci e lascerà la Serie A1 di volley femminile: la finale per il terzo posto della Champions League, persa contro Conegliano domenica pomeriggio, è stata la sua ultima partita con la maglia della squadra toscana, indossata con enorme profitto e classe nel corso di ben cinque annate agonistiche. La prossima stagione riserverà un trasferimento per il formidabile opposto, che volerà in Turchia e vestirà i colori dell’Eczacibasi Istanbul, proprio il club contro cui la Savino Del Bene ha perso al tie-break la semifinale della massima competizione europea pochi giorni fa. L’attaccante...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ekaterina Antropova e l’avventura in Turchia: dove giocherà la prossima stagione? Prima l’esperimento schiacciatrice in Nazionale

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