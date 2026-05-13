L' Istat sbugiarda le teorie di Landini

Dopo mesi di preoccupazioni sollevate dalla Cgil riguardo al cosiddetto fiscal drag, i dati ufficiali dell'Istat smentiscono le teorie avanzate dal sindacato. Le cifre pubblicate mostrano una realtà diversa da quella descritta nelle dichiarazioni fatte negli ultimi tempi. La divergenza tra le analisi sindacali e i numeri ufficiali riguarda principalmente gli effetti delle variazioni fiscali su salari e imposte.

L'allarme lanciato per mesi dalla Cgil sul cosiddetto fiscal drag si scontra ora con i numeri ufficiali dell'Istat. E le cifre raccontano una storia molto diversa da quella denunciata da Maurizio Landini (in foto). Nel focus contenuto nella Nota sull'andamento dell'economia pubblicata ieri, l'istituto di statistica certifica infatti che "le riforme fiscali attuate tra il 2021 e il 2026 hanno più che compensato il drenaggio osservato nello stesso periodo, comportando un beneficio medio pari a 40 euro per contribuente". Una conclusione netta, che arriva dopo mesi di polemiche sindacali e accuse rivolte al governo Meloni di aver lasciato lavoratori e pensionati in balia dell'inflazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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