I deliri di Conte FdI lo sbugiarda dal gas russo all’antimafia alle mascherine tutte le contraddizioni di Giuseppi

Negli ultimi giorni sono emerse diverse dichiarazioni di Giuseppe Conte che sono state contraddette da esponenti di Fratelli d’Italia, evidenziando una serie di contraddizioni in alcune sue posizioni. Tra i temi affrontati ci sono il gas proveniente dalla Russia, le politiche antimafia e le scelte riguardanti le mascherine cinesi acquistate durante la pandemia di Covid-19. Le contestazioni si sono susseguite attraverso comunicazioni pubbliche e analisi dei fatti.

Giuseppe Conte delira e dice bugie. E Fratelli d’Italia lo sbugiarda, mettendo in ordine tutte le contraddizioni del leader dei Cinquestelle, dal gas russo alla questione antimafia, fino alle mascherine cinesi comprate durante il Covid. Menia: “Lo sa che per Putin ci sono ancora le sanzioni?”. Roberto Menia, senatore di FdI, mette in evidenza come Conte ignori, “ che vigano ancora le sanzioni sulla Russia. Accusa il governo di filo-trumpismo e antieuropeismo. Il gas rusos non può essere acquistato per via delle sanzioni comunitarie. Da Conte arrivano mille capriole elettorali e zero credibilità e del resto abbiamo già sperimentato con la via della Seta la sua affidabilità internazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I deliri di Conte, FdI lo sbugiarda, dal gas russo all’antimafia alle mascherine, tutte le contraddizioni di “Giuseppi” Conte leader indiscusso… dei voltaggabana: tutte le giravolte di “Giuseppi”, che ora torna a flirtare con gli UsaQuando si parla di coerenza, non viene subito in mente il nome di Giuseppe Conte. Covid, due imprenditori denunciano un inquietante sistema di affari sulle mascherine. FdI: “Conte riferisca”In Commisisone Covid, tanto osteggiata da Pd e dal M5s, torna in primo piano la figura dell’avvocato Luca Di Donna, ex socio di Giuseppe Conte. Argomenti più discussi: Sigonella, rispettati i trattati: Palazzo Chigi smonta i deliri bellici delle opposizioni | Libero Quotidiano.it; I nuovi fari delle auto disturbano la vista: tanti guidatori hanno difficoltà a causa delle nuove tecnologie; Informativa del ministro Crosetto alla Camera su basi Usa | Libero Quotidiano.it; Trump sulla sua salute mentale | Servirebbero più persone come me – Il video. Meloni: quattro anni, ZERO riforme. Ecco l’intervento del Presidente Giuseppe Conte alla Camera - facebook.com facebook Lega, meloniani e fondi Mic. A Ferrara c’è il “Conte festival” x.com