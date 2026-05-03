Nel cielo si è recentemente osservata una croce di Einstein, una formazione molto rara che mette alla prova le teorie sulla formazione delle galassie. Questa struttura, poco comune tra le migliaia di oggetti celesti, rappresenta un esempio esclusivo di fenomeno astronomico. Gli studiosi stanno analizzando questa configurazione per approfondire i meccanismi alla base delle strutture cosmiche. La scoperta apre nuove possibilità di studio nel campo dell’astrofisica.

Nel vasto e complesso scenario dell’universo, alcune strutture astronomiche sono così rare da offrire opportunità uniche per comprendere fenomeni altrimenti invisibili. È il caso della cosiddetta Croce di Einstein, una particolare configurazione di lente gravitazionale che si verifica quando una galassia massiccia si allinea quasi perfettamente tra la Terra e una sorgente luminosa molto più distante, come un quasar. In questo caso specifico, gli astronomi hanno osservato la galassia ellittica J1453g, capace di piegare la luce di un quasar retrostante e generare quattro immagini distinte disposte a croce. Questo fenomeno non è solo spettacolare dal punto di vista visivo, ma rappresenta uno strumento scientifico di straordinaria precisione poiché consente di analizzare la distribuzione della massa all’interno della galassia lente.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Una rara croce di Einstein sfida le teorie di formazione galattica

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