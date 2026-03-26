Scopri dove è stata girata la serie turca Ada Masal? con Ayça Ay?in Turan e Alp Navruz. Dall’isola greca di Alonissos al villaggio turco di S??ac?k: ecco i veri luoghi della storia di Haziran e Poyraz. La serie turca Ada Masal?, trasmessa nell’estate del 2021 su Star TV, ha conquistato il pubblico grazie alla sua atmosfera romantica e ai paesaggi spettacolari che fanno da sfondo alla storia tra Haziran e Poyraz. Guardando gli episodi, molti spettatori si sono chiesti se quell’isola da sogno esista davvero e dove siano state realizzate le riprese. La risposta è più interessante di quanto si possa pensare, perché la serie è stata girata in due luoghi diversi: uno sulla terraferma in Turchia e uno su una vera isola greca utilizzata per alcune riprese panoramiche. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Be My Sunshine, L'Isola Segreta Di Haziran e Poyraz: Ecco Dove E' Stata Girata La Serie Turca!

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