L’Iran sulle minacce di attacco di Trump | Basta un errore e trasformiamo il Golfo in un cimitero americano – La diretta

In un messaggio pubblicato su Truth, un rappresentante iraniano ha risposto alle minacce di attacco dell’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che un errore potrebbe trasformare il Golfo in un cimitero americano. È il 75º giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, durante il quale l’ex presidente ha scritto che chi negli Stati Uniti sostiene che l’Iran stia vincendo tradisce il paese, sostenendo che tali affermazioni danno solo speranza ingiustificata all’Iran.

Nel 75esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha scritto su Truth che chi negli Usa dice che l’Iran sta vincendo è un traditore: «Tutto ciò che ottengono è infondere nell’Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese». Nel frattempo oggi i prezzi di petrolio e gas sono in calo e le Borse sono positive, mentre il presidente degli Stati Uniti è in viaggio per la Cina dove incontrerà Xi Jinping. Cina e Usa hanno anche diffuso una dichiarazione congiunta in cui dicono che non ci saranno dazi o pedaggi per passare dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

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