In Iran, l'attenzione è rivolta alle recenti tensioni nel Golfo, mentre si susseguono dichiarazioni di figure militari statunitensi. L'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom, ha riferito che il governo americano ha dedicato circa 45 minuti allo studio dei nuovi piani d'attacco. Le notizie arrivano in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per le possibili escalation della crisi.

L'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale dell'esercito degli Stati Uniti (Centcom) e il capo di stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, hanno informato questa notte il presidente statunitense Donald Trump per 45 minuti su nuovi piani operativi per possibili attacchi contro l'Iran. Lo riporta Barak David di Axios citando due alti funzionari americani. Il briefing indica che Trump sta valutando seriamente la possibilità di riprendere i combattimenti in Iran, sia per cercare di sbloccare l'impasse nei negoziati, sia per sferrare un colpo decisivo prima della fine della guerra. Di seguito, le principali notizie della.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: Trump, "45 minuti a studiare i nuovi piani d'attacco"

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