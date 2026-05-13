L’Iran ha dichiarato che, in caso di ripresa degli attacchi statunitensi, considererebbe di lavorare allo sviluppo di un’arma nucleare. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza indicare tempi o modalità precise. La minaccia si inserisce in un contesto di tensione tra le due parti, con il governo iraniano che ha ribadito la propria posizione in merito alle attività nucleari.

L’ Iran ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se gli Stati Uniti dovessero riprendere gli attacchi. «Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l’ arricchimento dell’uranio al 90 per cento », livello idoneo per l’arma nucleare. «Ne discuteremo in Parlamento», ha detto il portavoce della commissione per la Sicurezza nazionale Ebrahim Rezaei. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Donald Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Trump attacca i media: «Chi dice che l’Iran sta vincendo è un traditore». Il tycoon è anche tornato ad attaccare i media in merito al...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran minaccia di lavorare all’atomica in caso di ripresa degli attacchi Usa

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