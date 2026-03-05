L' Iran | Nessun missile contro la Turchia E minaccia gli Usa | Si pentiranno degli attacchi

L'Iran ha dichiarato che non ha lanciato missili contro la Turchia e ha avvertito gli Stati Uniti di pentirsi degli attacchi. Nella notte, sono state segnalate esplosioni a Teheran, mentre l'Iran ha smentito un'offensiva di terra curda. Nel frattempo, il Senato degli Stati Uniti ha preso provvedimenti su questioni legate alla regione.

Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Intanto il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Teheran afferma che prenderà di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime in Iran. Lo riporta l'agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Al Senato Usa, i repubblicani hanno respinto una risoluzione volta a imporre al presidente Donald Trump di chiedere l'approvazione del Congresso per una futura azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Guerra in Iran: missile dall'Iran verso la Turchia, abbattuto dalla Nato. Sottomarino Usa affonda nave militare in Sri Lanka Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Media Usa: «Iniziata l'offensiva di terra, migliaia di curdi in Iran» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l'Europa e la Nato. Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Cipro, 'nessun missile iraniano verso l'isola, monitoriamo la situazione'; Iran fa piovere missili, il muro di Trump cede? Lo scenario e il ruolo dell'Italia; Guerra, l'Iran prova a smentire il missile contro la Turchia. E intanto attacca il KurdistanLo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver sparato contro la Turchia, dopo le notizie secondo cui le difese Nato avrebbero abbattuto un missile. Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle operazioni militari. Al Quirinale gli incontri, separati, di Mattarella con la premier Meloni e il ministro della Difesa Crosetto sugli scenari di guerra e le scelte del governo. Una crisi "grave" per il Colle, "il momento più difficile degli ultimi decenni" per l'esecutivo.