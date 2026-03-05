L' Iran | Nessun missile contro la Turchia E minaccia gli Usa | Si pentiranno degli attacchi

L'Iran ha dichiarato che non ha lanciato missili contro la Turchia e ha avvertito gli Stati Uniti di pentirsi degli attacchi. Nella notte, sono state segnalate esplosioni a Teheran, mentre l'Iran ha smentito un'offensiva di terra curda. Nel frattempo, il Senato degli Stati Uniti ha preso provvedimenti su questioni legate alla regione.

Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Intanto il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Teheran afferma che prenderà di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime in Iran. Lo riporta l'agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Al Senato Usa, i repubblicani hanno respinto una risoluzione volta a imporre al presidente Donald Trump di chiedere l'approvazione del Congresso per una futura azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

